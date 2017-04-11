Украинским судам запретили использовать названия ДНР и ЛНР

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости. Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел запретил судам использовать в своих решениях словосочетания "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика", сообщается в информационном письме, опубликованном во вторник на сайте суда.

Согласно документу, было выявлено, что суды используют разный подход в формулировках решений, в частности касательно отображения фактов рождения и смерти.

"Так, в отдельных случаях, в нарушение законодательных подходов по определению правового статуса временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, в резолютивных частях судебных решений содержится указание на то, что соответствующий факт (рождение или смерть) имел место в населенных пунктах "Донецкой народной республики". В этом контексте следует учитывать то, что такая практика является недопустимой, поскольку факт существования ни т. н. "Донецкой народной республики", ни т. н. "Луганской народной республики" не признается органами власти Украины, а в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой и Луганской областей… вводится особый порядок местного самоуправления, признанный временно оккупированными территориями…", — говорится в письме.

Указывается, что судам также поручается использовать корректные формулировки для населенных пунктов, находящихся на оккупированной территории, то есть без указания вышеуказанных словосочетаний.