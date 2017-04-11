Полиции пока не известно, что взорвалось возле автобуса "Боруссии"

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Полиция Дортмунда заявила, что ей пока не известно, что именно взорвалось возле автобуса футбольного клуба "Боруссия Дортмунд", передает агентство Рейтер.

Раннее газета Bild сообщила, что взрывное устройство сработало возле автобуса футбольного клуба "Боруссия Дортмунд" по дороге на стадион. По информации издания, ранения получил один человек — игрок Марк Бартра.

Bild сообщает, что всего взрывов было три. Стёкла автобуса были разбиты, ЧП произошло, когда автобус был припаркован у обочины примерно в 10 километрах от стадиона Дортмунда.

"Через некоторое время после выезда автобуса команды "Боруссия Дортмунд" из отеля в сторону стадиона случился инцидент. Автобус получил повреждения в двух местах", — приводит агентство заявление клуба.

"Один человек пострадал и находится в больнице", — также говорится в заявлении.

Как сообщает полиция, в результате инцидента в автобусе разбиты стекла. Правоохранители проверяют обстоятельства случившегося.