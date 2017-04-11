Власти Крыма считают, что Киев хочет создать общество доносчиков

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Созданный на Украине сайт для размещения сообщений о "незаконном" посещении Крыма породит общество сексотов и доносчиков, заявил вице-премьер крымского правительства — министр внутренней политики, информации и связи Дмитрий Полонский.

Государственная пограничная служба Украины создала ресурс для размещения сообщений о "незаконном" посещении Крыма. С его помощью граждане Украины могут "на добровольных началах" информировать правоохранителей о "нарушителях".

"Поскольку этим товарищам успехами особыми хвастаться не приходится, они придумывают все новые и новые развлечения, которые оборачиваются унижением для собственных граждан. Сначала это было общество прыгунов и все скакали на майдане, теперь они хотят сформировать общество сексотов и доносчиков, когда все должны друг на друга докладывать", — сказал Полонский РИА Новости.

По его словам, когда власть не в состоянии контролировать все процессы, она начинает формировать сеть доносчиков и сексотов (секретных сотрудников), атмосферу тотального недоверия друг к другу. Все это, по мнению вице-премьера, приводит к разложению общества.

"Это просто очередной фарс, когда брат на брата, сосед на соседа и только приведет к очередному бурному росту недоверия со стороны жителей Украины к украинским властям", — подытожил Полонский.