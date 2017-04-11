В Гомеле из-за кастрюли с драниками провели эвакуацию и вызвали саперов

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. На одной из главных улиц Гомеля правоохранители эвакуировали пассажиров троллейбуса из-за забытой в салоне кастрюли с драниками, передает Белта со ссылкой на источник в УВД Гомеля.

По данным агентства, сообщение о подозрительной сумке поступило на пульт дежурного во второй половине дня. Прибывшие на место милиционеры эвакуировали пассажиров троллейбуса, а сотрудники ГАИ перекрыли одну из полос проспекта Ленина.

Команда саперов, выехавшая в центр города, обнаружила в троллейбусе кастрюлю с драниками, упакованную в пакет. "К счастью, тревога оказалась ложной. В настоящее время движение восстановлено", — прокомментировал произошедшее официальный представитель УВД Гомельского облисполкома.