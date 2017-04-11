Госдеп: Тиллерсон не получал приглашения встретиться с Путиным

ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не получал приглашения встретиться с президентом России Владимиром Путиным, заявил журналистам во вторник и.о. официального представителя госдепартамента Марк Тонер.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что встречи с Тиллерсоном в графике Путина пока нет.

"Пока что мы не видели такого приглашения, оно может прийти завтра", — предположил Тонер. По его словам, Тиллерсон встретится с Путиным, если будет приглашение.

Тиллерсон прибыл в Москву на переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.