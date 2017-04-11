Люди, купившие дешевые туры в Японию, не могут вылететь из Бангкока

БАНГКОК, 11 апр — РИА Новости. Полторы тысячи человек, в основном граждане Таиланда, купившие дешевые туры в Японию на время каникул по случаю тайского Нового года, не могут вылететь из аэропорта Суваннапхум в столице Таиланда Бангкоке из-за неявки сотрудников туристической фирмы, продавшей им путевки, сообщает во вторник интернет-версия газеты Nation.

Пассажиры заплатили от 400 до 700 долларов за туры в Японию, включающие перелет, размещение и двухразовое питание. Люди собрались в аэропорту, как договорились с туристической фирмой под названием Wealth Ever, за несколько часов до вылета своих рейсов, отправлявшихся один за другим.

Оказалось, что в электронных списках авиакомпаний имена этих пассажиров не значатся, а сотрудники турфирмы, которые должны были сопровождать заранее сформированные туристические группы, не явились в аэропорт. При этом через аэропорт в течение вечера вторника проходят десятки тысяч пассажиров с действительными билетами на чартерные и регулярные рейсы, вылетающие из страны на время каникул, и у администрации Суваннапхума возникли проблемы с размещением в зале регистрации толпы путешественников, все еще ожидающих своих гидов, сообщает издание.

Ситуация оказалась настолько сложной, что министр туризма и спорта Копкан Ваттханаварангкун была вынуждена приехать в Суваннапхум и провести совещание с руководством аэропорта и авиакомпаний. На совещании выяснилось, что еще около 2 тысяч пассажиров, оплативших путевки в Японию фирме Wealth Ever, появятся в аэропорту в среду, сообщает газета.

Фирма Wealth Ever в последние несколько месяцев активно рекламировала свои апрельские туры в Японию через цифровое телевидение, YouTube и тайскоязычные социальные сети. В настоящее время рекламные ролики фирмы в YouTube удалены, а в социальных сетях активно обсуждается вопрос о том, существует ли такая фирма в действительности. Деньги за путевки перечислялись на счета фирмы через банки, банкоматы и платежные системы в интернете.