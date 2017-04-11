В МИД РФ считают разговоры о возможном возвращении России в G8 несерьезными

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. В МИД РФ считают несерьезными разговоры о возможном возвращении России в формат G8, заявила в эфире радиостанции Вести FM официальный представитель министерства Мария Захарова.

"Что касается темы обратного возвращения (России – ред.) в "восьмерку", которое мы слышим с той стороны. Во-первых, мы это слышим только с той стороны. Во-вторых, это такие, знаете, дешевые спекуляции. Если люди серьезные, они принимают решения: либо за, либо против. Зачем об этом все время говорить? Надо делать один раз. Они тогда приняли единоличное решение, у них хватило на это сил, но дальше все вот эти разговоры – они ни к чему", — сказала она.

По ее ловам, "это просто обесценивание слов этих людей, которые полагают себя повелителями мира".

"Они просто обесценивают себя же подобной риторикой, подобной игрой в эти слова. Примут какое-то решение, оно, наверное, будет как-то рассмотрено. Зачем только об этом говорить, ведь за словами не происходит никаких действий. Поэтому все это очень несерьезно", — добавила она.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. Форум экономически развитых держав с 1998 года представлял собой "восьмерку", но в 2014 году западные участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит G8 в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Участники G7 заявили, что не хотят заседать вместе с Россией, пока Москва не изменит свою политику относительно Крыма.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва не предпринимает никаких шагов по возвращению в G8 и не будет этого делать. По его словам, западные партнеры "уже уговаривают себя, что нужно Россию в "восьмерку" возвращать".