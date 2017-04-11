В МИД РФ считают разговоры о возможном возвращении России в G8 несерьезными

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. В МИД РФ считают несерьезными разговоры о возможном возвращении России в формат G8, заявила в эфире радиостанции Вести FM официальный представитель министерства Мария Захарова.
По ее ловам, "это просто обесценивание слов этих людей, которые полагают себя повелителями мира".
"Они просто обесценивают себя же подобной риторикой, подобной игрой в эти слова. Примут какое-то решение, оно, наверное, будет как-то рассмотрено. Зачем только об этом говорить, ведь за словами не происходит никаких действий. Поэтому все это очень несерьезно", — добавила она.
Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. Форум экономически развитых держав с 1998 года представлял собой "восьмерку", но в 2014 году западные участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит G8 в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Участники G7 заявили, что не хотят заседать вместе с Россией, пока Москва не изменит свою политику относительно Крыма.
Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва не предпринимает никаких шагов по возвращению в G8 и не будет этого делать. По его словам, западные партнеры "уже уговаривают себя, что нужно Россию в "восьмерку" возвращать".