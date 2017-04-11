В Минске задержали 10 чиновников по мэрии по подозрению во взятках

МИНСК, 11 апр – РИА Новости. Комитет госбезопасности (КГБ) Белоруссии задержал десять должностных лиц Минского городского исполнительного комитета по подозрению в получении взяток, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
По данным КГБ, задержанные подозреваются в получении взяток в крупном и особо крупном размере от представителей частных субъектов хозяйствования за благоприятное решение вопросов о заключении договоров (закупки по завышенным ценам) с подчиненными предприятиями.
"КГБ продолжает проведение необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и документирование иных эпизодов противоправной деятельности задержанных", — подчеркивается в сообщении.