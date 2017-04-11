РПК обстреляла турецких силовиков и сбила беспилотник в провинции Хаккари

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана взяла ответственность за нападение на позиции силовиков в провинции Хаккари, говорится в пресс-релизе HPG – боевого крыла РПК.

"Повстанцы обстреляли из тяжелого оружия 10 апреля армейские позиции на холме Координе (Koordine) у деревни Чукурча (Çukurca) в провинции Хаккари. Уничтожены палатки и ящики (с оружием). Количество убитых и раненых солдат пока неизвестно", — говорится в пресс-релизе.

В этот же день в той же местности бойцы HPG сбили армейский беспилотник, говорится в пресс-релизе.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских лиц. На днях министр национальной обороны Турции Фикри Ышык заявил, что с 23 июля 2015 года силы безопасности Турции нейтрализовали 10091 бойца PПK. Курды называют эти данные завышенными.