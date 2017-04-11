Власти США изучают инцидент со снятием пассажира с рейса United Airlines

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Министерство транспорта США изучает инцидент с насильным снятием пассажира с рейса авиакомпании United Airlines из-за овербукинга, сообщает телеканал Fox News. © Flickr/ Aero Icarus В США пассажира "назначили" лишним и выволокли из переполненного самолета

Ранее сообщалось, что высокопоставленный член Комитета по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей США Элеанор Холмс Нортон призвала провести слушание по поводу инцидента.

В заявлении министерства транспорта говорится, что ведомство проверяет непосредственно, соблюдает ли авиакомпания "правила, установленные в отношении овербукинга".

Инцидент произошел на борту самолета, который должен был вылететь из Чикаго в Луисвилл. Как сообщалось ранее, мужчина оказался одним из четырех человек, которым следовало покинуть самолет в связи с овербукингом (ситуация, когда на рейс продано большем билетов, чем есть мест в самолете). Перед посадкой авиакомпания сообщила пассажирам о ситуации и предложила лететь другим рейсом. В качестве компенсации предлагалась ночь в гостинице и 400 долларов, затем сумму повысили до 800 долларов. Один пассажир отказался покинуть самолет, в связи с чем были вызваны правоохранительные органы и пассажира против его воли грубо выдворили из самолета. Позднее генеральный директор United Airlines Оскар Муньос извинился перед пассажирами рейса.