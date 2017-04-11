В Польше заявили, что готовы помочь Молдавии вступить в НАТО и Евросоюз

ВАРШАВА, 11 апр — РИА Новости. Польша готова помочь Молдавии вступить в Евросоюз и НАТО, заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский на встрече с молдавским коллегой Андреем Галбуром во вторник в Варшаве.

Молдавия и Евросоюз летом 2014 года подписали соглашение об ассоциации. В настоящее время продолжается процесс ратификации данного договора.

"Молдавия подписала соглашение об ассоциации с ЕС. Мы очень надеемся, что она его реализует в ближайшее время", — сказал Ващиковский.

"Мы готовы помочь. Мы заинтересованы в том, чтобы Молдавия шла европейским курсом. Польша готова поделиться своим опытом на пути к Евросоюзу и НАТО", — заявил польский министр.

Также он отметил важность работы Молдавии в рамках программы "Восточного партнерства". "Восточное партнерство есть единственный приближающий наших партнеров к Европе, стабилизирующий ситуацию на Востоке", — сказал польский министр.

В свою очередь Галбур заявил, что "обязательства перед Евросоюзом — это наиважнейшая цель" руководства Молдавии.