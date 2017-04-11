В Венесуэле во время протестов погиб молодой человек

МЕХИКО, 11 апр — РИА Новости. Молодой человек погиб во время протестов в Венесуэле, сообщает во вторник портал Universal.

По данным СМИ, 19-летний житель штата Карабобо получил пулевое ранение в шею. Предположительно, пуля была выпущена полицейским. Смерть мужчины подтвердил депутат от оппозиционного блока "Круглый стол демократического единства" Марко Босо Тамайо.

Накануне не менее 57 человек пострадали в ходе очередного марша оппозиции в столице Венесуэлы Каракасе. Большинство пострадавших отравились слезоточивым газом, который против них применили полицейские. Еще один мужчина получил травму черепа.

Отмечается, что в ходе протестов были задержаны не менее 18 человек.

Это была уже четвертая за неделю демонстрация оппозиционных сил в Каракасе, протестующих против недавних решений Верховного суда, резко ограничивших полномочия оппозиционного парламента. Само решение уже отменено, теперь оппозиция требует смещения членов ВС страны.