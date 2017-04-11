Макрон и Ле Пен идут "ноздря в ноздрю" в предвыборной гонке, показал опрос

ПАРИЖ, 11 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон потеряли 0,5 процентных пункта, но по-прежнему занимают первую строчку в прогнозах на первый тур президентских выборов во Франции, свидетельствуют данные опроса компании Elabe, обнародованные во вторник.

Согласно этим данным, за Ле Пен и Макрона избиратели готовы отдать по 23% голосов. В минувший четверг этот показатель держался на уровне 23,5%. Позиции еще двух кандидатов в президенты — экс-премьера Франсуа Фийона (19%) и лидера движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона (17%) остались неизменными.

Во втором туре выборов Ле Пен прочат поражение от каждого из двух наиболее вероятных противников. Так, Макрону она проиграет с результатом 36% против 64%, а Фийону — 42% против 58%.

Опрос проводился 9 и 10 апреля, участие в нем приняли 1002 француза, внесенные в списки избирателей. Погрешность при исследовании составляет от 1,5 до 3,5 пункта.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.