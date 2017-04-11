К юго-востоку от Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,6

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло во вторник к юго-востоку от Филиппин, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Толчки были зафиксированы в 22.42 по местному времени (17.42 мск) в 126 километрах к юго-востоку от населенного пункта Пондагуитан (Pondaguitan). Очаг землетрясения залегал на глубине 9,6 километров.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Накануне в этом районе произошло еще одно землетрясение с магнитудой 5,7. Толчки были зафиксированы в 236 километрах от города Давао и в 181 километре от города Мати. Очаг землетрясения залегал на глубине примерно 60 километров.