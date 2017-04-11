США
11.0411 апреля18:47МСК
USD56.96-0.43
EUR60.30-0.44
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Перестановок не будет: на Украине довольны работой правительства

Сюжет:
Ситуация на Украине. Апрель 2017 (155)
18:4511.04.2017
0110
Дом Правительства Украины. Архивное фото
© Fotolia/ dmitrydesigner

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости. Премьер Украины Владимир Гройсман во вторник провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги деятельности правительства за минувший год. Глава кабмина в целом остался доволен работой своей команды, отметив, что правительству "в принципе, удалось сделать то, что было обещано". В частности, Гройсман подчеркнул, что получилось остановить падение экономики, а также увеличить среднюю заработную плату в стране.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Архивное фото
© РИА Новости. Николай Лазаренко
Перейти в фотобанк
Премьер Украины заверил, что не будет выдвигаться в президенты в 2019 году
Премьер также сообщил о приоритетных направлениях деятельности правительства в 2017 году. В частности, он рассказал о намеченных реформах, которые направлены на повышение экономического роста и качества жизни граждан.

Гройсман был назначен на пост премьера 14 апреля 2016 года. Парламент Украины после этого одобрил программу деятельности правительства, которая в течение года делает невозможным его отставку. Таким образом, у действующего кабинета министров до 14 апреля действует "иммунитет". Согласно украинскому законодательству, правительство должно отчитаться перед парламентом о выполнении программы своей работы. Дата такого отчета пока не назначена.

Достижения за год

В начале пресс-конференции Гройсман рассказал о работе правительства в 2016 году.

"Нам удалось выполнить то, что мы обещали. Мы пришли на фоне политического, и как следствие, экономического кризиса. Для нас было главной задачей сделать все от нас зависящее, чтобы мы стабилизировали национальную экономику и перешли к росту. Нам удалось это сделать в 2016 году", — сказал он.

Лидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко. Архивное фото
© РИА Новости. Стрингер
Перейти в фотобанк
Гройсман предложил вместо денег за газ отдать России Тимошенко
Премьер добавил, что удалось остановить падение экономики, по итогам года она показала рост 2,3%. К своим достижениям также он отнес увеличение средней номинальной зарплаты в стране на 35,4%. Гройсман напомнил, что у правительства получилось установить единую цену на газ для населения и промышленности. Вместе с тем, это решение часто критикуется, потому что привело к скачку тарифов за услуги ЖКХ.

Премьер также заявил, что правительство намерено и дальше сокращать дефицит госбюджета, который по итогам 2017 года ожидается на уровне 3% ВВП против 3,75% в 2016 году. Ожидается замедление инфляции до 8,1% против 12% в прошлом году.

Также Гройсман к своим заслугам отнес подвижки в вопросе децентрализации и дерегуляции. По его словам, на Украине завершена бюджетная децентрализация, что позволило на 50% увеличить местные бюджеты, идет реформирование местной исполнительной власти. В рамках дерегуляции отменены 460 устаревших нормативных актов и внедрена система электронного правительства.

В этом году кабмин намерен уделить значительное внимание ремонту дорог, на эти цели предусмотрено 30 миллиардов гривен (около 1,1 миллиарда долларов), добавил премьер.

Треть обещаний

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Палинчак
Перейти в фотобанк
Гройсман заговорил по-русски, доказывая, что язык на Украине не притесняют
Работой правительства в целом довольны и в Верховной раде Украины. По словам спикера парламента Андрей Парубия, Гройсман был эффективен на посту премьера. Серьезных претензий к его работе не озвучили ни в парламентской коалиции, ни в оппозиции.

Украинское интернет-издание "Слово и дело" подсчитало, что Гройсман за год деятельности на посту премьера выполнил около трети своих обещаний.

"Лично премьер-министр Владимир Гройсман за год на посту главы правительства выполнил чуть меньше, чем треть обещаний — 29,4%. Его показатели таковы: шесть обещаний не выполнены, 28 выполнены, 61 находится в процессе реализации", — говорится в сообщении.

По данным издания, главным выполненным обещанием Гройсмана стало увеличение размера минимальной зарплаты в два раза – до 3,2 тысячи гривен (около 120 долларов), а также субсидирование малообеспеченной части населения.

"Общий уровень ответственности действующего кабинета министров Украины составляет 27,2%. Восемьдесят шесть обещаний министры провалили, 150 выполнили и 315 находятся в процессе выполнения", — отмечает издание.

Планы на будущее

Премьер определил пять приоритетных направлений для работы правительства на следующий год: реформа здравоохранения, пенсионной системы, земельная реформа и запуск приватизации.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Архивное фото
© РИА Новости. Стрингер
Перейти в фотобанк
Правительству Гройсмана исполняется год
Пенсионная реформа, по словам Гройсмана, предусматривает повышение пенсий для 5,6 миллиона человек с 1 октября, а также отмену налогообложения пенсий для работающих граждан. Всего на Украине насчитывается около 12 миллионов пенсионеров.

В настоящее время минимальная пенсия на Украине составляет 1373 гривны (около 51 доллара). Реформа предусматривает, что для 1,3 миллиона пенсионеров ежемесячные выплаты повысят на 200 гривен (7,5 доллара), для 1,2 миллиона пенсионеров – от 200 до 500 гривен (7,5 – 18,5 доллара), для 1,9 миллиона – от 500 до 1 тысячи гривен (18,5 — 37 долларов) и для 1,1 миллиона – более 1 тысячи гривен.

Реформа системы здравоохранения в свою очередь предусматривает предоставление гарантированного пакета услуг и медицинских средств, которые ежегодно будут предоставлять за счет государства. Кроме того, реформа предусматривает переход на международные протоколы лечения и диагностики, что позволит гарантировать качество услуг. Также законопроект предусматривает достойную зарплату для врачей.

Еще одним приоритетным направлением правительства в этом году, по словам премьера, станет приватизация неэффективных государственных активов. Гройсман отметил, что на Украине лишь 32% государственных предприятий приносят прибыль, поэтому в 2017 году планируется продать более 3,5 тысяч госпредприятий.

Кроме того, правительство Украины планирует полноценный запуск земельной реформы. Гройсман подчеркнул, что сейчас предложения кабмина по земельной реформе обсуждаются в коалиции. Эта тема также обсуждается с МВФ для продолжения успешного сотрудничества. В настоящее время на Украине действует мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. При этом ряд политиков опасаются, что в результате его снятия земли у селян будут скуплены крупными иностранными корпорациями за бесценок. Гройсман заверил, что концепция предлагаемой реформы предусматривает оборот земель внутри страны и запрещает ее продажу крупным корпорациям и иностранцам.

Премьер также убежден, что в 2017 году необходимо провести реформу, предусматривающую введение 12-летнего школьного образования. Правительство предлагает перейти от советского принципа образования, где главной задачей было дать ученикам максимальное количество знаний, к системе, где школьникам будут давать базовые знания и больше внимания уделить практическим навыкам.

Политические амбиции

Гройсман также подчеркнул, что у него нет политических амбиций. Он в очередной раз заявил, что не намерен баллотироваться в президенты Украины на очередных выборах в 2019 году.

Заседание Верховной Рады. Архивное фото
© РИА Новости. Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Коалиция в Раде не видит оснований для отставки правительства
"У меня есть сенсационное сообщение: в 2019 году я буду принимать участие в президентских выборах, как все граждане Украины — приду и проголосую за кандидата в президенты. Других намерений у меня нет, я об этом говорил и сегодня хочу это подчеркнуть", — сказал он.

Премьер также опроверг слухи о якобы создании им собственной политической партии.

"Я точно сейчас этим вопросом (создания собственной политической силы – ред.) не занимаюсь", — заявил Гройсман. По его мнению, подобные слухи распускают некоторые украинские политологи, чтобы "привлечь к себе внимание".

Гройсман также сообщил, что спустя год работы правительства пока нет планов о его переформатировании.

Кроме того, премьер рассказал об отношениях с президентом Петром Порошенко. С приближением годовщины работы правительства украинские СМИ начали писать о якобы натянутых отношениях между Порошенко и Гройсманом, в связи с чем стали ходить слухи о готовящейся замене премьера.

"Что касается президента, мы каждый день общаемся, каждый день обмениваемся мыслями по различным вопросам, поэтому это рабочие вопросы", — заявил Гройсман.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена