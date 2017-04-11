В Японии вернули в продажу легендарную игрушку Тамагочи

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Игрушки Тамагочи, которые представляют собой электронных домашних питомцев, вновь начали продаваться в Японии, сообщает газета Telegraph.

Игрушка Тамагочи впервые появилась в 1996 году и быстро завоевала сердца людей. По всему миру было продано более 76 миллионов игрушек.

Компания Bandai недавно вновь выпустила оригинальную версию Тамагочи образца 1996 года с шестью доступными персонажами.

Возвращение в продажу легендарной игрушки вызвало волну ностальгии у интернет-пользователей.

"Школы, в которых учились мои дети, запрещали играть в Тамагочи. Мне приходилось брать эти чертовы штуки с собой на работу каждый день, чтобы питомцы жили", — написал один из пользователей.

"Я купил Тамагочи! Он меньше, чем я думал, но это мои воспоминания!", — написал еще один японец.

Сейчас их можно купить в интернет магазине Amazon за 2000 иен (14 долларов).