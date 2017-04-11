В Литве учения по борьбе с "зелеными человечками" завершились провалом

ВИЛЬНЮС, 11 апр — РИА Новости. Около 700 правоохранители Литвы приняли участие во вторник в необъявленных заранее учениях по борьбе с диверсантами, которые окончились провалом: ни один житель города, где они проводились, даже не позвонил в центр экстренной помощи, столкнувшись на улице с неизвестными людьми в форме без опознавательных знаков.

По указу министра внутренних дел Литвы Эймутиса Мисюнаса была создана легенда маневров, в которой говорится, что спецслужбы недружественных к Литве государств нелегально пересекают границу Литвы и пытаются занять пограничный пост и полицейский комиссариат города Шальчининкай.

"Было имитировано вторжение "зеленых человечков" на территорию Литвы, высадка из поезда. Инспекторы оказались не подготовлены, ситуацию оценили неверно. И жилетки были неподходящие, вооружение и тактика инспекторов была не на высоте", — сказал журналистам после проведенных учений Мисюнас.

По его словам, в рамках учений около 30 мнимых диверсантов заняли комиссариат полиции города Шальчининкай, несколько полицейских диверсантам во время захвата удалось "убить". В центр экстренной помощи во время внезапных учений ни один житель города, столкнувшись с людьми в форме без опознавательных знаков, не позвонил.

Глава МВД Литвы пообещал, что в будущем планирует и дальше проводить подобные внезапные учения. Результаты учений будут объявлены после обсуждения рапортов глав служб.