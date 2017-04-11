Spiegel: Меркель едет в Москву, чтобы "предотвратить худшее"

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель собиралась приехать в Москву не ранее, чем будет достигнут прогресс по урегулированию на Украине и в Сирии, однако ее позиция резко изменилась, пишет Spiegel.
"В действительности этот визит — попытка предотвратить худшее", — говорится в статье.
По версии издания, немецкие дипломаты считают крайне опасной ситуацию на Украине. За последние месяцы положение дел в Донбассе ухудшилось, пишет автор материала. Тем временем победа Дональда Трампа на выборах президента США смешала все карты в мировой политике. Спустя пять месяцев после его вступления в должность в Вашингтоне до сих пор не определились с политикой в отношении России.
"Ситуация сложилась взрывоопасная", — пишет Spiegel, отмечая, что в ведомстве канцлера ожидали другого.
"Однако получилось наоборот. Вашингтон выбрал настолько сдержанную линию по отношению к Москве, что становится просто трудно работать. Проблемой стало не активное сближение между США и Россией, а полная тишина", — пишет Spiegel.
Пока Кремль занял выжидательную позицию, полагает Spiegel. Москва смотрит за тем, какие силы победят в Вашингтоне — дружественные по отношению к России или враждебные. Возник "опасный вакуум".
Меркель, в свою очередь, считает сложившуюся ситуацию крайне серьезной, уверен автор статьи. Три недели назад канцлер приезжала в Вашингтон, чтобы "вернуть американцев в игру", а теперь приедет в РФ.