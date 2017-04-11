Spiegel: Меркель едет в Москву, чтобы "предотвратить худшее"

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель собиралась приехать в Москву не ранее, чем будет достигнут прогресс по урегулированию на Украине и в Сирии, однако ее позиция резко изменилась, пишет Spiegel.

Меркель приедет в Москву 2 мая. В Берлине обосновали встречу в Кремле подготовкой к саммиту G20, который пройдет в Гамбурге в июле.

"В действительности этот визит — попытка предотвратить худшее", — говорится в статье.

По версии издания, немецкие дипломаты считают крайне опасной ситуацию на Украине. За последние месяцы положение дел в Донбассе ухудшилось, пишет автор материала. Тем временем победа Дональда Трампа на выборах президента США смешала все карты в мировой политике. Спустя пять месяцев после его вступления в должность в Вашингтоне до сих пор не определились с политикой в отношении России.

"Ситуация сложилась взрывоопасная", — пишет Spiegel, отмечая, что в ведомстве канцлера ожидали другого.

После избрания Трампа в Берлине опасались, что он договорится с Путиным по Украине "в обход" европейцев и "за спиной" у Меркель. Это стало бы серьезным ударом по имиджу канцлера. Она была среди ярых сторонников антироссийских санкций — их отмена ознаменовала бы собой крах ее политики.

"Однако получилось наоборот. Вашингтон выбрал настолько сдержанную линию по отношению к Москве, что становится просто трудно работать. Проблемой стало не активное сближение между США и Россией, а полная тишина", — пишет Spiegel.

Расследование "российских связей" администрации американского президента заставило его "перейти к обороне", и теперь он не может позволить себе пойти навстречу РФ. "В настоящее время Трамп во всем, что касается Москвы, почти недееспособен", — цитирует издание источник в федеральном правительстве.

Пока Кремль занял выжидательную позицию, полагает Spiegel. Москва смотрит за тем, какие силы победят в Вашингтоне — дружественные по отношению к России или враждебные. Возник "опасный вакуум".

Меркель, в свою очередь, считает сложившуюся ситуацию крайне серьезной, уверен автор статьи. Три недели назад канцлер приезжала в Вашингтон, чтобы "вернуть американцев в игру", а теперь приедет в РФ.