Во Франции из-за оправданий джихада закрыли еще одну мечеть

ПАРИЖ, 11 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Власти французского департамента Сена и Марна приняли решение о закрытии мечети в коммуне Торси, передает во вторник агентство Франс Пресс.

"Мечеть стала местом, где выступали за радикальную идеологию и побуждали к джихаду. Велись проповеди, враждебные по отношению к законам республики, разжигавшие ненависть к другим религиозным общинам — в первую очередь, к мусульманам-шиитам и иудеям", — приводит агентство выдержку из заявления главы МВД Франции Маттиаса Фекля.

В ходе проверки мечети выяснилось, что два имама "оказывали поддержку прихожанам мечети, которые были замешаны в террористической ячейке Cannes-Torcy". Это объединение считают одной из самых опасных организаций середины 1990-х годов, ответственной за целую серию террористических актов. Процесс по делу двух имамов начнется 20 апреля.

На прошлой недели глава МВД принял решение о закрытии мечети во французском департаменте Эро. Причиной такого решения стало то, что "глава мечети проповедовал радикальную идеологию, призывая к дискриминации и ненависти, а также к враждебности по отношению к другим".

Тогда же сообщалось, что мечеть стала пристанищем для склонных к экстремизму мусульман и служила местом встречи с людьми, поддерживающими вооруженный джихад в стране и стремящимся в иракско-сирийский регион.