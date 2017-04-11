В МИД Ирана подтвердили визит Зарифа в Москву 14 апреля

ТЕГЕРАН, 11 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана подтвердил РИА Новости визит министра иностранных дел страны Мохаммада Джавада Зарифа в Москву в пятницу для участия в трехсторонней встрече глав МИД РФ, Ирана и Турции.

"Министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф направится в пятницу в Москву для участия в трехсторонней встрече с министрами РФ и Сирии", — заявил РИА Новости представитель ведомства Бахрам Касеми.

Ранее в посольстве Сирии в Москве сообщили, что глава МИД САР Валид Муаллем в скором времени посетит РФ на фоне последних событий вокруг Идлиба и бомбардировки США сирийской военной базы. В свою очередь дипломатический источник рассказал РИА Новости, что визит может состояться в пятницу. Источник в МИД РФ также сообщил агентству, что глава МИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф посетит Москву 14 апреля.