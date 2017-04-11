На Украине создали ресурс для сообщений о "незаконном" посещении Крыма

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины создала ресурс для размещения сообщений о "незаконном" посещении Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что на сайте погранслужбы введена в действие специальная форма "Стоп-лист", с помощью которой граждане Украины могут "на добровольных началах" информировать правоохранителей о "нарушителях".

По данным ведомства, полученные данные будут использоваться в качестве дополнительных сведений в ходе осуществления пограничного контроля и принятия правовых решений.

Крым вошел в состав Российской Федерации после проведенного там в марте 2014 года референдума. В ходе волеизъявления 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.Российский МИД неоднократно заявлял, что жители Крыма в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией, которая принимает и уважает этот выбор.