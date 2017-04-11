Во Франции рассказали, для чего могут использовать Google-фактчекинг

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Новый механизм проверки новостей (fact-checking) Google может быть использован для фабрикации новостей в поддержку политического курса США, считает французский парламентарий Николя Дюик.

Google ранее добавила в свои поисковый и новостной сервисы механизм проверки информации. Google использует отсылки к специальным ресурсам, проверяющим информацию на достоверность, например PolitiFact и Snopes, и показывает на экране, верно утверждение или нет. Эта функция призвана привлечь внимание пользователей к проверяющим факты организациям.

"Может повториться кошмар Второй войны в Персидском заливе и вторжения США в Ирак 2003 года, основанный на продуманной лжи американской бюрократии, которая использовала ведущие СМИ, чтобы фабриковать фейковые новости. Это плохие вести для демократии", — заявил Дюик РИА Новости.

Он также предупредил, что альтернативные вещательные компании и СМИ могут стать жертвой новой программы. По его мнению, она сделает читателя заложником пропаганды, тогда как альтернативные точки зрения останутся в стороне.

"Недавнее предполагаемое использование химического оружия в сирийском Идлибе, в котором ведущие западные СМИ обвиняют (президента Сирии Башара) Асада, доказало, что медиа могут использоваться в целях войны, и убедило меня, что у меня есть все причины искать альтернативных вещателей. Боюсь, что нам станет сложнее сообщать людям о том, что происходит, также и с помощью соцсетей", — объяснил парламентарий.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

По информации Минобороны России, сирийские ВВС нанесли удар в Хан-Шейхуне по арсеналу террористов с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили армию Сирии в применении химического оружия в провинции Идлиб. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем доказать вину властей Сирии, в ночь на 7 апреля нанесли удар крылатыми ракетами по сирийской военной базе.