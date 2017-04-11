Во Франции рассказали, для чего могут использовать Google-фактчекинг

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Новый механизм проверки новостей (fact-checking) Google может быть использован для фабрикации новостей в поддержку политического курса США, считает французский парламентарий Николя Дюик.
"Может повториться кошмар Второй войны в Персидском заливе и вторжения США в Ирак 2003 года, основанный на продуманной лжи американской бюрократии, которая использовала ведущие СМИ, чтобы фабриковать фейковые новости. Это плохие вести для демократии", — заявил Дюик РИА Новости.
Он также предупредил, что альтернативные вещательные компании и СМИ могут стать жертвой новой программы. По его мнению, она сделает читателя заложником пропаганды, тогда как альтернативные точки зрения останутся в стороне.
"Недавнее предполагаемое использование химического оружия в сирийском Идлибе, в котором ведущие западные СМИ обвиняют (президента Сирии Башара) Асада, доказало, что медиа могут использоваться в целях войны, и убедило меня, что у меня есть все причины искать альтернативных вещателей. Боюсь, что нам станет сложнее сообщать людям о том, что происходит, также и с помощью соцсетей", — объяснил парламентарий.
По информации Минобороны России, сирийские ВВС нанесли удар в Хан-Шейхуне по арсеналу террористов с химоружием, которое доставлялось в Ирак.
Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили армию Сирии в применении химического оружия в провинции Идлиб. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем доказать вину властей Сирии, в ночь на 7 апреля нанесли удар крылатыми ракетами по сирийской военной базе.