В Ливане три тысячи сирийцев покинули лагеря беженцев по приказу властей

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Около трех тысяч сирийцев по приказу властей были вынуждены покинуть лагеря для беженцев в провинции Бекаа на востоке Ливана, сообщила агентству Франс Пресс правозащитная организация Human Rights Watch (HRW).
"Около трех тысяч людей покинули свои дома из десяти тысяч, которым также угрожало выселение, после получения устного уведомления о выселении", — заявил агентству представитель HRW Бассам Кхавая (Bassam Khawaja).
Вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 2011 года. В его результате, по данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. На соседние с Сирией страны приходится основная нагрузка по приему и содержанию беженцев. Так, в Иордании, по официальным данным ООН, находятся 630 тысяч человек. Иорданские власти заявляют, что фактически королевство приняло уже 1,4 миллиона сирийцев. Турция приняла в общей сложности 2,8 миллиона беженцев из Сирии. Принимают сирийцев также Ливан, Ирак и Египет.