В Ливане три тысячи сирийцев покинули лагеря беженцев по приказу властей

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Около трех тысяч сирийцев по приказу властей были вынуждены покинуть лагеря для беженцев в провинции Бекаа на востоке Ливана, сообщила агентству Франс Пресс правозащитная организация Human Rights Watch (HRW).

В конце марта вооруженные силы Ливана издали постановление о том, что беженцы, проживающие вблизи объектов сил безопасности, должны будут освободить свои лагеря. Решение было принято в качестве меры безопасности, отмечает агентство.

"Около трех тысяч людей покинули свои дома из десяти тысяч, которым также угрожало выселение, после получения устного уведомления о выселении", — заявил агентству представитель HRW Бассам Кхавая (Bassam Khawaja).

Вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 2011 года. В его результате, по данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. На соседние с Сирией страны приходится основная нагрузка по приему и содержанию беженцев. Так, в Иордании, по официальным данным ООН, находятся 630 тысяч человек. Иорданские власти заявляют, что фактически королевство приняло уже 1,4 миллиона сирийцев. Турция приняла в общей сложности 2,8 миллиона беженцев из Сирии. Принимают сирийцев также Ливан, Ирак и Египет.