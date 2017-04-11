Обама в ходе визита в Берлин встретится с Меркель

БЕРЛИН, 11 апр — РИА Новости. Экс-президент США Барак Обама, который собирается посетить праздник Евангелической церкви в Берлине, в ходе своего визита 25 мая встретится с канцлером Ангелой Меркель, политики примут участие в дискуссии на тему демократии и будущего, сообщает во вторник издание Focus.

Дискуссия носит название "Активно строить демократию — брать ответственность у себя дома и в мире" и пройдет в студии неподалеку от Бранденбургских ворот, сообщает издание.

Последний раз Обама посещал Берлин в ноябре прошлого года — в качестве президента. В 2008 году он тоже приезжал в столицу Германии, но тогда он был кандидатом в руководители США.

В Германии в 2017 году Евангелическая церковь празднует 500-летие Реформации. Отсчет истории Реформации ведется с 1517 года — считается, что именно в этом году в Виттенберге Мартин Лютер обнародовал свои 95 тезисов, критикующих католическую церковь. 28 мая 2017 года в Виттенберге пройдет большая праздничная церковная служба. Ожидается, что город, население которого составляет около 50 тысяч человек, в праздничные дни посетят до 300 тысяч человек.