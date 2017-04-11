Трамп ратифицировал протокол по вступлению Черногории в НАТО

ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уведомил сенат о том, что ратифицировал протокол по вступлению Черногории в НАТО, говорится в сообщении Белого дома.

Трамп направил в верхнюю палату конгресса письмо, в котором отметил, что "включение Черногории в состав НАТО не увеличит долю США в общем бюджете НАТО" и не помешает Вашингтону "выполнять свои финансовые или военные обязательства за пределами альянса".

Американский сенат ратифицировал документ 29 марта.

Участники НАТО в мае 2016 года заключили протокол о вступлении Черногории в альянс, предоставив ей статус наблюдателя на заседаниях. Для завершения процедуры протокол должны одобрить все страны-участницы блока. По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, это произойдет в июне нынешнего года. Черногория станет 29-м участником организации.