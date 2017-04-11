Тиллерсон поинтересовался, почему США должен волновать конфликт на Украине

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече глав МИД стран "Большой семерки" (G7) попросил объяснить, почему американцев должен волновать кризис на Украине, передает агентство Рейтер.
"Это в интересах американских налогоплательщиков — иметь защищенную, сильную политически и экономически Европу. Вы не хотите слабую Европу, разбитую на маленькие части и слабую", — ответил ему Эйро.
Ранее во вторник сообщалось, что Тиллерсон провел телефонные консультации с президентом Украины Петром Порошенко, и заверил Порошенко в том, что США поддерживают территориальную целостность Украины и настаивают на выполнении минских договоренностей.