Тиллерсон поинтересовался, почему США должен волновать конфликт на Украине

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече глав МИД стран "Большой семерки" (G7) попросил объяснить, почему американцев должен волновать кризис на Украине, передает агентство Рейтер.

По словам министра иностранных дел Франции Жан-Марка Эйро, Тиллерсон открыто поинтересовался, почему "американских налогоплательщиков" должна интересовать ситуация на Украине.

"Это в интересах американских налогоплательщиков — иметь защищенную, сильную политически и экономически Европу. Вы не хотите слабую Европу, разбитую на маленькие части и слабую", — ответил ему Эйро.

Ранее во вторник сообщалось, что Тиллерсон провел телефонные консультации с президентом Украины Петром Порошенко, и заверил Порошенко в том, что США поддерживают территориальную целостность Украины и настаивают на выполнении минских договоренностей.