Эксперт рассказал, зачем запустили проверку новостей Google

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Механизм проверки сведений Google был создан не ради защиты читателей от фейковых новостей, а скорее ради того, чтобы придать импульс центральным СМИ на фоне того, что западные читатели не желают принимать их монополию, сообщил РИА Новости замглавы партии Движение за перемены и черногорский парламентарий Коча Павлович (Koca Pavlovic).

"Проблема не в том, что западное общество вдруг массово поддалось чарам "альтернативных фактов" продвигаемых "фейковыми новостями", как, например, Breitbart и Daily Mail, проблема скорее в том, что западное общество все меньше и меньше готово принимать позицию объективности центральных СМИ и их заявленную монополию на выражение журналистского мнения", — сказал Павлович.

Он отметил, что центральные СМИ, которые утверждают, что альтернативные новостные источники сеют хаос, распространяя "фейковые новости", использовали те же самые "фейковые новости", освещая тему якобы наличия оружия массового поражения в Ираке в начале 2000-х, а также в ходе президентских выборов в США.

"Концепция того, что центральные СМИ были в любой момент прошлого менее пропагандистскими, меньше желали закамуфлировать свой идеологический нарратив как ряд нейтральных фактов и, в свою очередь, убрать тех, кто бросает вызов их нарративу как не просто ошибочному, а фактически ошибочному, является удобным обманом", — добавил Авлович.

Google ранее добавил в свои поисковый и новостной сервисы механизм проверки сведений. Google использует отсылки к специальным ресурсам, проверяющим информацию на достоверность, например PolitiFact и Snopes, и показывает на экране, верно утверждение или нет. Эта функция призвана привлечь внимание пользователей к проверяющим факты организациям.