Эксперт рассказал, зачем запустили проверку новостей Google

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Механизм проверки сведений Google был создан не ради защиты читателей от фейковых новостей, а скорее ради того, чтобы придать импульс центральным СМИ на фоне того, что западные читатели не желают принимать их монополию, сообщил РИА Новости замглавы партии Движение за перемены и черногорский парламентарий Коча Павлович (Koca Pavlovic).
Он отметил, что центральные СМИ, которые утверждают, что альтернативные новостные источники сеют хаос, распространяя "фейковые новости", использовали те же самые "фейковые новости", освещая тему якобы наличия оружия массового поражения в Ираке в начале 2000-х, а также в ходе президентских выборов в США.
Google ранее добавил в свои поисковый и новостной сервисы механизм проверки сведений. Google использует отсылки к специальным ресурсам, проверяющим информацию на достоверность, например PolitiFact и Snopes, и показывает на экране, верно утверждение или нет. Эта функция призвана привлечь внимание пользователей к проверяющим факты организациям.