В Польше дети осквернили более 100 могил на старинном кладбище

ВАРШАВА, 11 апр — РИА Новости. Трое детей осквернили кладбище в польском Щецине, сообщает телеканал TVN24.
По словам представителей полиции, "дети не смогли назвать ни одной рациональной причины, зачем они били и переворачивали надгробные плиты".
Дети начали осквернять могилы около двух месяцев назад. Выяснить же личности вандалов полиции удалось благодаря помощи местных жителей.
По польским законам детей до 13 лет нельзя привлечь к ответственности, однако их родителям придется возместить ущерб. Его сумма сейчас уточняется, однако речь идет как минимум о 20 тысячах злотых (около пяти тысяч долларов).