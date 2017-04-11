В Польше дети осквернили более 100 могил на старинном кладбище

ВАРШАВА, 11 апр — РИА Новости. Трое детей осквернили кладбище в польском Щецине, сообщает телеканал TVN24.

"Два 11-летних мальчика и 12-летняя девочка повредили около 130 могил на старинном немецком кладбище в Щецине", — говорится в сообщении.

По словам представителей полиции, "дети не смогли назвать ни одной рациональной причины, зачем они били и переворачивали надгробные плиты".

Дети начали осквернять могилы около двух месяцев назад. Выяснить же личности вандалов полиции удалось благодаря помощи местных жителей.

По польским законам детей до 13 лет нельзя привлечь к ответственности, однако их родителям придется возместить ущерб. Его сумма сейчас уточняется, однако речь идет как минимум о 20 тысячах злотых (около пяти тысяч долларов).