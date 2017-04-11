Пушков прокомментировал непринятие G7 новых санкций против России

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает поражением лондонской дипломатии непринятие "Большой семеркой" новых санкций в отношении РФ.

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро заявил, что на встрече глав МИД стран "Большой семерки" в Лукке не было принято решение о расширении санкций в отношении России и Сирии. Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявлял, что намерен на встрече потребовать ужесточения санкций в отношении России.

"Неспособность Джонсона навязать G7 новые санкции против России — поражение дипломатии Лондона. Просто быть против России — слишком примитивная линия", — написал Пушков в Twitter.

По его словам, "Лондон блестяще загнал себя в квази-изоляцию: из ЕС выходит, с Россией конфликтует, влияние на кризисы в Сирии и на Украине близко к нулю".

Неспособность Джонсона навязать G7 новые санкции пр. России —поражение дипломатии Лондона. Просто быть пр.России — слишком примитивная линия — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 11 апреля 2017 г.