Пушков прокомментировал непринятие G7 новых санкций против России

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает поражением лондонской дипломатии непринятие "Большой семеркой" новых санкций в отношении РФ.
"Неспособность Джонсона навязать G7 новые санкции против России — поражение дипломатии Лондона. Просто быть против России — слишком примитивная линия", — написал Пушков в Twitter.
По его словам, "Лондон блестяще загнал себя в квази-изоляцию: из ЕС выходит, с Россией конфликтует, влияние на кризисы в Сирии и на Украине близко к нулю".
Неспособность Джонсона навязать G7 новые санкции пр. России —поражение дипломатии Лондона. Просто быть пр.России — слишком примитивная линия
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 11 апреля 2017 г.
Лондон блестяще загнал себя в квази-изоляцию: из ЕС выходит, с Россией конфликтует, влияние на кризисы в Сирии и на Украине близко к нулю.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 11 апреля 2017 г.