Минсельхоз подтвердил снятие со стенда на выставке в Италии крымского вина

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости/Прайм. Минсельхоз РФ подтвердил, что на выставке в итальянской Вероне итальянскими правоохранительными органами были изъяты вина из Крыма после того, как к ним обратились представители Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на международной выставке вина в итальянской Вероне была арестована крымская продукция, в этой ситуации уже разбираются. Представитель компании "Asti Group" – организатора российской экспозиции на выставке в Вероне — Нарине Багманян подтвердил эту информацию, пояснив, что выставка российских виноделов работает в нормальном режиме, но вина крымских и севастопольских производителей сняты с основного стенда. Украинские СМИ при этом сообщили, что крымские вина были убраны из российского стенда на винной выставке Vinitaly в Вероне после обращения в местную полицию украинской стороны.

"Действительно на выставке Vinitaly крымскую продукцию сняли с российского стенда, организаторы объясняли это обращением представителей посольства Украины в Италии в правоохранительные органы страны", — сообщили в пресс-службе.

В министерстве отметили, что Россия впервые принимала участие в этой выставке.

"Продукция вызвала интерес у участников выставки и итальянского бизнеса, к моменту ареста на стенде оставалось порядка 40 бутылок крымского вина, вся продукция разошлась на дегустации в первый день мероприятия", — добавили в Минсельхозе.

"Южные регионы России, в том числе Кубань, Дон, регионы Северного Кавказа, наравне с Крымом успешно воссоздают традиции российского виноделия, о чем свидетельствует рост внимания, признание и успех у профессиональной аудитории по всему миру", — добавили в пресс-службе российского министерства.

"Минсельхоз России будет и в дальнейшем оказывать всестороннюю поддержку российским виноделам по участию в международных выставках", — заключили в пресс-службе.