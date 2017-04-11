В Киеве рассказали о позиции Тиллерсона по Украине перед визитом в Москву

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон перед визитом в Москву в телефонном разговоре заверил украинского президента Петра Порошенко, что США поддерживают территориальную целостность Украины и настаивают на выполнении минских договоренностей, сообщила во вторник пресс-служба главы украинского государства.

"Президент Украины Петр Порошенко провел телефонные консультации с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном накануне американо-российских переговоров в Москве. Госсекретарь Тиллерсон заверил, что США поддерживают территориальную целостность Украины и настаивают на выполнении минских договоренностей, в частности важности обеспечения режима прекращения огня", — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что "руководитель внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что Вашингтон не допустит никаких пакетных договоренностей по решению ситуации на Украине и Сирии".