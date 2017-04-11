Задержанный в Осло россиянин сотрудничает с полицией, но не признает вину

МУРМАНСК, 11 апр – РИА Новости. Задержанный после обнаружения самодельного взрывного устройства в Осло 17-летний россиянин, который, по решению суда арестован на две недели, отвечает на вопросы полиции и предоставил пароли от своих профилей в интернете и счетов, но отрицает свою вину, сообщает телекомпания NRK со ссылкой на адвоката.

Сообщается, что допрос молодого человека продолжался более пяти часов после задержания, после этого новых объяснений не последовало.

"Он сотрудничает с полицией, передал им все коды и пароли от профилей в интернете и счетов. У полиции есть доступ ко всему, что он передал", — сообщила телекомпании адвокат обвиняемого Осе Карине Сигмонд.

По словам адвоката, молодой человек не признает свою вину по обвинению в незаконном обращении со взрывчатыми веществами и настаивает на том, что это была просто глупая шалость. Правоохранители изучают все обстоятельства, в том числе возможную симпатию российского подростка к радикальным группировкам. Подросток заключен под стражу на две недели по решению суда – это максимальный срок предварительного заключения для несовершеннолетних в Норвегии.

В субботу поздно вечером полиция Осло задержала подозрительного молодого человека, который оставил небольшой предмет под мостом через Акерсэльва. Мужчина был доставлен в полицию, район оцеплен, на место прибыли взрывотехники, которые совершили контролируемый подрыв предмета. Задержанным оказался выходец из России, который в данный момент находится в статусе просителя убежища.

Как сообщили в спецслужбах, молодой человек изготовил примитивное взрывное устройство небольшой мощности. Причины этого поступка пока неясны, отметили в полиции. Адвокат задержанного объясняет случившееся "мальчишеской шалостью", а правоохранители предъявили молодому человеку обвинение в незаконном хранении взрывчатых веществ, ему грозит серьезное наказание.