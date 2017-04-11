У молодых американок растет недовольство Иванкой Трамп, показал опрос

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Женщины в возрасте от 18 до 34 лет относятся к дочери президента США Дональда Трампа Иванке менее благосклонно, чем женщины старшего возраста, свидетельствуют данные опроса компании SurveyMonkey.

По данным опроса, 40% женщин, принадлежащих к возрастной категории от 18 до 34 лет, относя к Иванке положительно, а 32% высказались о ней отрицательно. В то же время 48% американок в возрасте от 34 до 64 лет отзываются о ней благосклонно, и лишь 29% опрошенных этой возрастной категории относятся к дочери президента негативно.

Рейтинг одобрения Иванки среди женского населения США в возрасте от 65 лет и старше максимально высок – 53%, при этом лишь 28% высказались о ней с неодобрением.

Опрос проводился с 31 марта по 5 апреля, в нем участвовали почти 5,5 тысячи человек.