США усиленно патрулируют небо над Корейским полуостровом

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. ВВС США усиленно патрулируют воздушное пространство над Корейским полуостровом в связи с участившимися "провокациями" со стороны КНДР, сообщается в репортаже телеканала Fox News. Многие из самолетов взлетают с южнокорейской военной базы в Осане.

Американские военные регулярно проводят в регионе масштабные учения ВВС, в ходе которых отрабатывают действия, в частности, истребители-бомбардировщики F-16.

Ранее сообщалось, что ударное соединение ВМС США во главе с авианосцем "Карл Винсон" отправится в район Корейского полуострова. В группу также входят два эсминца и один крейсер с управляемыми ракетами на борту, способными перехватывать баллистические ракеты.

В воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер подчеркнул правомерность такого решения, отметив, что наличие у Пхеньяна ядерного арсенала "неприемлемо".

Он также добавил, что президент США Дональд Трамп попросил военных быть готовыми к тому, чтобы "предложить весь спектр возможностей для устранения этой угрозы".