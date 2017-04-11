Пять жителей ОАЭ поработают дворниками в наказание за уличные гонки

ДУБАЙ, 11 апр — РИА Новости. Столичный суд ОАЭ приговорил пятерых эмиратцев и одного подданного другой страны Персидского залива к общественным работам за участие в уличных гонках на дорогих спортивных машинах, говорится в сообщении генеральной прокуратуры ОАЭ.

"Нарушители правил дорожного движения должны принести пользу обществу в наказание за безответственное поведение на дорогах", — отметили в прокуратуре.

Любители гоночных машин и высоких скоростей будут выполнять самую "черную" работу — убирать улицы и заправлять машины на АЗС. Их наказание продлится от одного до трех месяцев, самый большой срок общественных работ получил водитель, который гонял недалеко от детской площадки.