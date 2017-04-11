Лукашенко раскритиковал США за агрессивную внешнюю политику

МИНСК, 11 апр – РИА Новости. Государствам непозволительно решать внутренние вопросы за счет агрессивной внешней политики, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ракетные удары США по сирийским военным объектам.

Как сообщила во вторник пресс-служба белорусского лидера, данное заявление Лукашенко сделал во время общения с трудовым коллективом ОАО "Речицадрев" (Гомельская область).

"Я когда это узнал (о ракетных ударах — ред.), очень сожалел. Решать внутриполитические вопросы за счет агрессивной внешней политики — это не тот путь… Сегодня Америка в одиночку и даже со своими ближайшими натовскими союзниками не сможет перевернуть или управлять всем миром. Надо ограничить аппетиты и заниматься тем, где очень большие твои интересы. А они — в Северной Америке прежде всего", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По данным пресс-службы, белорусский лидер обратил внимание, что Дональд Трамп был избран народом президентом США, однако политическая элита страны и парламент пытаются противостоять ему. В этих условиях американский лидер старается исполнять данные гражданам во время предвыборной кампании обещания, но реализацию этих инициатив всячески останавливают.

"Ему надо доказывать, что он может управлять страной. А там мешают, не дают"… И тогда, чтобы решить внутриполитические вопросы и понравиться людям, нажимают на кнопку", — отметил белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что информация о произошедшем в Сирии противоречивая, а потому прежде, чем наносить ракетный удар, нужно было обстоятельно разобраться в ситуации.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет.

Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.