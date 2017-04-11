СМИ: в Газе задержали подозреваемых в убийстве одного из лидеров ХАМАС

ГАЗА, 11 апр — РИА Новости. Службы безопасности сектора Газа задержали подозреваемых в убийстве Мазена Фукаха, одного из лидеров боевого крыла правящего в палестинском анклаве движения ХАМАС, утверждают местные СМИ.

Новостной интернет-ресурс Elnews передает, что результатом розысков, в ходе которых даже перекрывалась граница с Израилем, стал арест двух палестинцев с Западного берега реки Иордан.

По данным телеканала "Аль-Джазира", комиссия, созданная для расследования убийства Фукаха, завершила свою работу и вскоре представит итоговый отчет лидеру ХАМАС в секторе Гаха Яхье Санвару.

"По-видимому, появилась уверенность, что силы безопасности ХАМАС арестовали убийц Фукаха, и они… будут преданы суду", — передает телеканал.

Власти палестинского анклава пока не комментируют сообщения СМИ.

Фуках был убит 24 марта на пороге своего дома из пистолета с глушителем. Ответственность за его гибель исламисты возложили на спецслужбы Израиля, где Фуках был приговорен к девяти пожизненным срокам по обвинению в терроризме. Он вышел на свободу в 2011 году в рамках обмена более чем 1 тысячи палестинских заключенных на танкиста Гилада Шалита, который несколько лет провел в плену у боевиков сектора Газа.