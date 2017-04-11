Полиция изымет записи видеокамер в районе ночного взрыва в центре Киева

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости. Полиция намерена изъять записи видеокамер в районе ночного взрыва в центре Киева, сообщил начальник пресс-службы киевской полиции Оксана Блищик в Facebook.
"Сотрудники полиции отработали территорию с целью обнаружения камер видеонаблюдения, подготовили запросы на изъятие этих записей. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления лиц, причастных к совершению правонарушения", — сообщает Блищик.
Появились новые фото с места ЧП в Киевеhttps://t.co/1ExRpKcfcG#новости#Киев #Владимирская_улица #взрыв pic.twitter.com/njbdbhjaEC— INFOKAVA.com (@INFOKAVA) 11 апреля 2017 г.