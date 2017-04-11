Кличко предложил переименовать проспект Победы в Брест-Литовский проспект

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко предлагает переименовать проспект Победы в Брест-Литовский проспект, соответствующий проект решения опубликован на сайте городского совета.

"Переименовать проспект Победы в Шевченковском, Святошинском и Соломенском районах на Брест-Литовский проспект", — говорится в проекте.

Отмечается, что цель решения — "вернуть историческое название проспекта".

Документ находится на рассмотрении двух комиссий. Впоследствии решение примут на заседании городского совета Киева.

Проспект Победы — одна из самых длинных магистралей города (11,8 километра). Он тянется от площади Победы до Брест-Литовского шоссе. Проспект известен с первой половины XIX века как Житомирское и Киево-Брестское шоссе. С конца XIX века, с начала его застройки, назывался Брест-Литовским шоссе, в 1964-1985 годах — Брест-Литовский проспект. Нынешнее название проспект носит с 1985 года.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.