Источник: глава МИД Ирана посетит Москву 14 апреля

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Глава МИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф посетит Москву в пятницу, 14 апреля, сообщил РИА Новости во вторник источник в МИД РФ.

Ранее в посольстве Сирии в Москве сообщили, что глава МИД Сирии Валид Муалем в скором времени посетит РФ на фоне последних событий вокруг Идлиба и бомбардировки США сирийской военной базы. В свою очередь дипломатический источник рассказал РИА Новости, что визит может состояться в пятницу.

"Да, он прилетает",- заявил источник в МИД в ответ на просьбу подтвердить информацию о возможности приезда главы МИД Ирана в Москву 14 апреля.

Таким образом, в пятницу в Москве будут находиться главы МИД Сирии и Ирана.

Дамаск и Тегеран связывают партнерские отношения, Иран поддерживает нынешнего руководителя Сирии Башара Асада, является вместе с РФ и Турцией одной из трех стран-гарантов договоренности о прекращении огня в САР.