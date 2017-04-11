Российского программиста Левашова могут передать США, считает эксперт

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Нельзя исключать вариант передачи США российского программиста Петра Левашова, задержанного в Мадриде, однако это будет нарушением международного права, считает президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.

Ранее сообщалось, что Левашов был задержан испанской полицией в Барселоне, где он отдыхал с семьей, его подозревают в хакерстве. Факт задержания подтвердили в посольстве России в Мадриде. Левашову оказывается вся необходимая консульская помощь, дипломаты поддерживают контакт с полицией. Телеканал RT со ссылкой на супругу Левашова Марию сообщал, что его задержали по запросу США. В национальной полиции Испании заявили, что операция по задержанию Левашова проходила совместно с ФБР.

По данным министерства юстиции США, Левашову предъявлены обвинения в федеральном суде штата Аляска по двум пунктам — мошенничество в интернете и незаконный перехват электронных сообщений. При этом уточняется, что против Левашова уже много лет назад были заведены дела в штате Мичиган и Вашингтоне (округ Колумбия).

В Мичигане Левашова подозревали в распространении спама, связанного с махинациями по акциям, а в столице США — в том, что он организовал сеть зараженных компьютеров Storm. Нынешние обвинения подписаны прокурорами 4 апреля и включают предположения, что Левашов с 2010 года управлял сетью зараженных компьютеров (ботнет) под названием Kelihos.

Обвинение сообщает, что Левашов уже давно фигурировал в списке "десяти худших спамеров мира", который составляет независимая организация Smaphаus. В настоящий момент россиянин находится в этом списке на шестом месте.

"Вариант экстрадиции (Левашова) в США исключать нельзя", — сказал Капустин РИА Новости.

Однако по его словам, действия США в данном случае не соответствуют нормам международного права. Вместо того, чтобы проводить задержание россиянина на территории Испании, США должны были обратиться к России с запросом, российские правоохранительные органы провели бы соответствующие действия и, в случае виновности Левашова, приняли бы решение о предании его суду на территории РФ, отметил эксперт.

Он добавил, что, к сожалению, известны ситуации, когда под давлением США правоохранительные органы других стран идут навстречу американцам и удовлетворяют подобного рода требования о выдаче задержанных.

"Американцы часто игнорируют международное право под предлогом защиты своих интересов", — подчеркнул Капустин.

Эксперт уверен, что российская сторона будет требовать выдачи задержанного. "Мы не согласны с тем, чтобы наших граждан арестовывали за пределами нашего государства за преступления, совершенные непонятно где. Мы не принимали на себя обязательства ни выдачи Испании, ни выдачи США", — добавил Капустин.

Он напомнил, что у России и США есть договор о правовой помощи. "На основе этого, если бы американцы хотели, могли бы обратиться и могли получить всю необходимую информацию… Если они этого не делают, это не значит, что мы должны соглашаться", — сказал эксперт.

Капустин подчеркнул, что Россия взвешенно себя ведет в этой ситуации и добивается решения этого вопроса дипломатическими требованиями.

"Захватывать чужих граждан без согласия государства — это, конечно, грубо нарушает наши права. Это надо очень четко понимать", — сказал эксперт.

В январе в Испании был также задержан российский программист Станислав Лисов. Американская сторона подозревает его в разработке "банковского трояна" NeverQuest, который использовался для хищения банковских данных. США предоставили испанской стороне расширенные материалы по делу для рассмотрения вопроса об экстрадиции.

Расследование этого дела в США ведется с 2014 года. Ордер на арест был выдан американским судом в августе 2015 года, а международный ордер на арест — в начале января 2017 года. Вопрос об экстрадиции будет рассматривать один из судов Мадрида.