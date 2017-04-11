Российского программиста Левашова могут передать США, считает эксперт

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Нельзя исключать вариант передачи США российского программиста Петра Левашова, задержанного в Мадриде, однако это будет нарушением международного права, считает президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.
По данным министерства юстиции США, Левашову предъявлены обвинения в федеральном суде штата Аляска по двум пунктам — мошенничество в интернете и незаконный перехват электронных сообщений. При этом уточняется, что против Левашова уже много лет назад были заведены дела в штате Мичиган и Вашингтоне (округ Колумбия).
Обвинение сообщает, что Левашов уже давно фигурировал в списке "десяти худших спамеров мира", который составляет независимая организация Smaphаus. В настоящий момент россиянин находится в этом списке на шестом месте.
"Вариант экстрадиции (Левашова) в США исключать нельзя", — сказал Капустин РИА Новости.
Он добавил, что, к сожалению, известны ситуации, когда под давлением США правоохранительные органы других стран идут навстречу американцам и удовлетворяют подобного рода требования о выдаче задержанных.
"Американцы часто игнорируют международное право под предлогом защиты своих интересов", — подчеркнул Капустин.
Он напомнил, что у России и США есть договор о правовой помощи. "На основе этого, если бы американцы хотели, могли бы обратиться и могли получить всю необходимую информацию… Если они этого не делают, это не значит, что мы должны соглашаться", — сказал эксперт.
Капустин подчеркнул, что Россия взвешенно себя ведет в этой ситуации и добивается решения этого вопроса дипломатическими требованиями.
"Захватывать чужих граждан без согласия государства — это, конечно, грубо нарушает наши права. Это надо очень четко понимать", — сказал эксперт.
В январе в Испании был также задержан российский программист Станислав Лисов. Американская сторона подозревает его в разработке "банковского трояна" NeverQuest, который использовался для хищения банковских данных. США предоставили испанской стороне расширенные материалы по делу для рассмотрения вопроса об экстрадиции.
Расследование этого дела в США ведется с 2014 года. Ордер на арест был выдан американским судом в августе 2015 года, а международный ордер на арест — в начале января 2017 года. Вопрос об экстрадиции будет рассматривать один из судов Мадрида.