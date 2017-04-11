Ультраправые становятся главной партией Швеции

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Игорь Гашков. Столкновения с мигрантами в феврале 2017 года и террористический акт в Стокгольме 7 апреля поспособствовали взрывному росту популярности крайне правых — Демократической партии Швеции. Согласно опросу института Yougov, поддержать радикальных противников миграции готовы 23,9% граждан королевства. Националистически настроенные оппозиционеры не только опередили ближайших конкурентов — Социал-демократическую партию Швеции Стефана Лёвена, но и смогли наладить отношения с умеренно-правыми партиями. В 2014 году борцов с исламской угрозой поддерживало вдвое меньше шведов — всего 13%.

"Швеция не вернется к массовой миграции"

Премьер Лёвен производит впечатление политика, застигнутого врасплох ростом ультраправых настроений. В 2015 году шведское правительство, которое он возглавил годом ранее, отыскало не слишком удачный ответ на миграционный вызов. За два года в страну въехали 244 тысячи переселенцев, что в пересчете на душу населения превосходит уровень Германии, принявшей миллион ближневосточных беженцев. Мигранты усилили негативные социальные тенденции — геттоизацию (поселение в собственных кварталах) и безработицу.

Миграционный поток в Швецию оказался особенно сильным (страна делит первое место с Австрией по этому показателю в 2015 году в ЕС) из-за позиции премьера Лёвена. Тогда как другие скандинавские государства, особенно Дания, спешно вводили ограничительные меры, Стокгольм принимал отосланных другими странами переселенцев. Правящие левые четырехкратно (с 700 миллионов до 4 миллиардов крон) увеличили бюджетные ассигнования на социальную адаптацию мигрантов. Меры, шедшие вразрез с общественными настроениями: 58% шведов считают, что приезжих в стране стало слишком много.

Трудности с адаптацией мигрантов становились все более очевидными по мере того, как выходцы из Швеции присоединялись к исламистам на Ближнем Востоке. В 2016 году житель пригорода шведского Мальмё Осама Крайем прискорбно "прославился" в масштабах всего ЕС: принял участие в нападении мусульманских радикалов на Брюссель 22 марта того же года.

Беспорядки 2017 года, однако, могут стать поворотной точкой в шведской политике. Спустя три дня после нападения, совершенного гражданином Узбекистана Рахматом Акиловым, премьер Лёвен осудил политику недавнего прошлого. "Мы никогда больше не вернемся к массированной миграции осени 2015 года, никогда", — цитирует политика британское издание The Sun.

Не все плохо в Датском королевстве

В отличие от Швеции, на протяжении многих лет проводящей политику "санитарного кордона" вокруг национал-консервативной Демократической партии, соседние скандинавские страны — Дания и Финляндия — давно и успешно интегрируют ультраправых в свои структуры власти. В особенности это касается родины Ганса Христиана Андерсена, самым популярным политиком которой в 2016 году признана министр по делам миграции и интеграции Ингер Стойберг. Свою задачу глава ведомства видит в одном: сократить приток переселенцев в Данию. Результаты налицо: 21 316 мигрантов в 2015 году и 6235 в 2016-м.

44-летняя Стойберг получила общенациональную известность, благодаря умению совмещать строгие законодательные меры с юмористическими эскападами. В своем Instagram политик демонстрирует фотографию испеченного ей торта с цифрой 50: таково число антимиграционных поправок, которые ей удалось провести через органы власти. Другая запомнившаяся акция — реклама против миграции в ближневосточных газетах. С этой целью датский политик выкупила несколько полос в ливанской прессе (страна насчитывает миллион переселенцев из Сирии). Железная дама датской политики предупреждала беженцев, что на берегах Ютландии их не ждут.

Феномен "антимиграционного министра" (пока не имеющий аналогов в больших странах Европы) стал возможен благодаря климату доверия, существующему между правыми и ультраправыми в Скандинавии. До недавнего времени Швеция оставалась единственным исключением. Однако, согласно сведениям газеты Présent, ситуация меняется: умеренно правый "Альянс" проводит переговоры с Демократической партией о низвержении кабинета Лёвена.

Курды и афганцы делят север Франции

Одновременно со Скандинавией миграционная проблема дает о себе знать в Пятой республике. Ночью 10 апреля напряженность вокруг лагерей переселенцев во Франции получила неожиданный выход. Прибывшие из Германии беженцы-афганцы отказались делить лагерь с "давно осевшими" на западе Европы курдами. Вспыхнувшая драка завершилась актом вандализма: одна из сторон (до сих пор не установлено, какая именно) подожгла временное пристанище. Полторы тысячи мигрантов, пользующихся социальной поддержкой французских властей, оказались без крова над головой.

По сообщению издания Libération, ключевую роль в жизни лагеря играла мафия "проводников" — организованная группировка, обеспечившая доставку мигрантов в Европу. Проводники-курды якобы не нашли общего языка с афганцами, пользовавшимися услугами других помощников. Когда французские власти прибыли на место происшествия — лагерь посетили два министра, — исправлять что-либо было уже поздно.