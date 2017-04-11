G7 заявила о наличии общих интересов с Россией

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Страны G7 признают общие интересы с Россией, в том числе в области борьбы с терроризмом, и намерены приветствовать конструктивную роль Москвы в разрешении региональных кризисов, говорится в заявлении по итогам встречи глав МИД в итальянской Лукке.

"Мы признаем, что у нас есть общие интересы с Россией в некоторых областях, включая борьбу с терроризмом и вооруженным экстремизмом в полном соответствии с международным правом, решение проблем с миграцией, борьбу с распространением и поиском ответов на вопросы, касающиеся окружающей среды. Мы будем приветствовать конструктивную роль России в разрешении региональных кризисов и нерешенных региональных вопросов", — сообщается в документе.

Министры стран G7 "подчеркнули интерес взаимодействовать с Россией в этих областях на индивидуальном и коллективном уровне и интенсивно искать пути по совместному ответу на общие вызовы с целью принятия более эффективных решений".

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией минских договоренностей, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию. Также Москва неоднократно заявляла, что говорить с РФ на языке санкций контрпродуктивно.