Макрон укрепляет позиции во втором туре выборов, показал опрос

ПАРИЖ, 11 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Кандидат в президенты Франции, экс-министр экономики Эммануэль Макрон снова укрепляет позиции по числу избирателей, готовых поддержать его во втором туре выборов главы государства, свидетельствуют данные опроса компании OpinionWay, обнародованные во вторник.

Согласно этим данным, Макрон обойдет лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 63% голосов против 37% у Ле Пен. Накануне расклад сил выглядел как 62% против 38%.

Прогноз на второй тур в случае встречи Ле Пен с экс-премьером страны Франсуа Фийоном не изменился. Фийону прочат победу над Ле Пен с результатом 57% против 43%.

Позиции кандидатов в президенты в первом туре тоже не поменялись за сутки. Фаворитом по-прежнему является Ле Пен с 24% голосов. Всего на один процентный пункт от нее отстает Макрон (23%). На третьем месте — Фийон с поддержкой 19% избирателей. Значительно поднявшийся за выходные лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон также остановил рост на отметке в 18%.

Опрос проводился в период между 8 и 10 апреля, участие в нем приняли 1498 французов в возрасте от 18 лет, внесенных в списки избирателей.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

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