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В мире

Глава МИД Греции считает план ЕС стать центром западного мира иллюзией

14:3611.04.2017
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Глава МИД Греции Никос Котзиас. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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АФИНЫ, 11 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас считает, что Европе не хватает демократии, Евросоюз превратился в карательный орган и не понимает многих происходящих в мире процессов, а планы ЕС стать центром западного мира являются иллюзиями.

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© РИА Новости. Владимир Родионов
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Свое видение ситуации в современном мире и того, куда он движется, Котзиас изложил, выступая перед членами политического движения "Пратто" ("Действие"), председателем которого он является.

Котзиас отметил ряд тенденций: на смену глобализации, открытым рынкам и свободному перемещению товаров пришло закрытие рынков и границ, а некоторые государства вовсе стремятся к изоляции.

По словам министра, мир в 21 веке не соответствует европейской модели и Европе, и это является трудностью ЕС. "Это мир, в котором господствуют, продолжают господствовать Соединенные Штаты Америки, и создаются новые центры, особенно в Азии. И хотел бы подчеркнуть, как делаю это всегда, что центры в Восточной Азии не являются чем-то новым в истории. Китай и Индия с 1 века н.э. до 16 века были странами с высочайшим уровнем производительности и самыми богатыми странами. Эти страны, особенно Китай, верили и продолжают верить, что они являются центрами мира", — сказал Котзиас.

© AFP 2017/ Louisa Gouliamaki
Вид на Афины с холма

Европа теряет демократический характер

"Как я и предсказывал два года назад, с течением времени тенденции глобализации, открытых рынков и свободного движения столкнулись с тенденцией фрагментации. Идет переход от геополитики к геоэкономике, и США это понимают, в отличие от ЕС, понимают важность новых возникающих сил", — сказал министр.

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© РИА Новости. Юрий Кавер
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Котзиас заявил, что в последние десятилетия Евросоюз ограничил свою политику дипломатическими инструментами карательного характера, "такими, как санкции, эмбарго, меморандумы".

"Эти инструменты не связаны с моделью Европы 21-го века, с моделью, которая должна бы отвечать нашим мечтам. Как мы видим Евросоюз 21-го века? Продолжит ли он быть социальным? Будет ли он крупным игроком на мировой арене? Та ли это Европа, о которой мечтали ее основатели?" – сказал Котзиас.

Глава МИД Греции заметил, что в ЕС появились институциональные подсистемы, подобные Еврогруппе и еврозоне, которых нет в уставных документах Евросоюза. "Результатом стало то, что эта подсистема работает по законам, действующим только для нее, а не по законам европейского права", — сказал Котзиас, заметив, что, например, в ситуации с Грецией, вынужденной подписать меморандумы с кредиторами, Еврокомиссия является лишь наблюдателем, а Европарламент не участвует вообще.

"Европа теряет свой демократический характер, она движется к институциональным системам вне демократических образований", — заявил министр.

Мужчины в шапках с флагом Великобритании у здания парламента в Лондоне
© AFP 2017/ Isabel Infantes
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Как отметил Котзиас, в Европе есть многочисленные кризисы: финансовый, долговой кризис, институциональный, национализма, миграционный, Brexit. "И, главное, ЕС не имеет механизма урегулирования кризисов. Это центральная проблема, каждый новый кризис создает проблемы", — сказал министр. Он особо отметил рост национализма в Европе.

Касаясь долговых проблем Греции, Котзиас напомнил, как решался вопрос с послевоенной Германией – Лондонским соглашением 1953 года было предусмотрено, что Германия будет выплачивать долги, когда будет идти развитие экономики. Этот механизм можно было применить к Греции, полагает министр.

© AFP 2017/ Oli Scarff
Флаг Евросоюза на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. 29 марта 2017

Сирия

Говоря о Сирии, глава МИД Греции не стал упоминать о недавних американских бомбардировках сирийской авиабазы.

"Мы верим, что в Сирии должно быть политическое решение. Проблема в том, что у нас не девять стран, борющихся там против общего врага. Проблема, что эти страны воюют с различными противниками. Проблема в том, что там не гражданская война в обычном смысле, когда две стороны в конечном итоге исчерпают ресурсы. Третьи силы могут поддерживать большие потоки так называемых боевиков, особенно ИГ (террористическая группировка запрещена в РФ – ред.), экстремистов, и вооружений", — сказал Котзиас.

Сирия. Архивное фото
© AP Photo/ Hassan Ammar
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В этом контексте он особое внимание уделил обеспечению стабильности в Египте. "Наша первая обязанность – поддержать стабильность в Египте. Вы мне скажете – а разве там не нарушаются права человека? Во всех странах нарушаются права человека. Но чтобы защитить права человека, надо сначала защитить жизнь человека", — сказал Котзиас.

По его словам, если в Египте будет дестабилизация ситуации, она принесет миллионы новых беженцев.

© AFP 2017/ Amer Almohibany
Дым после авиаудара ВВС Сирии на востоке Дамаска. 20 марта 2017

Турция и Кипр

Глава греческого МИД охарактеризовал Турцию как "нервную силу" и "державу ревизионизма", которая пытается пересмотреть положения Лозаннского договора. Однако, по словам министра, Греция не должна попасть в "ловушку провокаций".

Флаги Турции и ЕС. Архивное фото
© AP Photo/ Osman Orsal
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"У нас нет никаких оснований идти в бой, когда у турок проблемы с Германией и Голландией", — сказал министр.

Касаясь кипрского урегулирования, Котзиас повторил требования вывода оккупационных турецких войск с острова и ликвидации "анахронизма" — системы гарантий, которая нарушает права Кипра как суверенного государства и члена ООН.

"Кипр для нас национальная, центральная проблема. Он должен быть независимым и суверенным государством. Обе общины должны жить в мире", — сказал Котзиас, заявив, что попытка переворота на Кипре в 1974 году, приведшая к вторжению турецких войск, является самым большим преступлением греческой хунты полковников.

Котзиас сказал, что специальный советник генеральный секретарь ООН Эспен Барт Эйде не должен вести себя на переговорах по Кипру "как адвокат и лоббист интересов третьей страны, которой является Турция".

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