Главы МИД G7 признали застой в минском процессе по Украине

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (200)

ЛУККА (Италия), 11 апр — РИА Новости, Александр Логунов. Главы МИД G7 на встрече в итальянской Лукке признали застой в минском процессе по Украине и подтвердили приверженность ее территориальной целостности, заявил министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано.

"Относительно ситуации на Украине — министры "семерки" признали ее сложность, и, к сожалению, определенный застой в процессе минских переговоров, но в то же время подтвердили приверженность общим ценностям, включая территориальную целостность Украины" — заявил Альфано на пресс-конференции по итогам встречи.