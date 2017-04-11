Гройсман заговорил по-русски, доказывая, что язык на Украине не притесняют

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости. Премьер Украины Владимир Гройсман считает, что на Украине нет проблем с использованием русского языка.

Верховная рада приняла 16 марта в первом чтении законопроект об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке. До этого были также увеличены квоты на украинские песни на радио. Постоянный представить России при ОБСЕ Александр Лукашевич считает, что такие меры ограничивают право русскоязычного населения участвовать в общественной и политической жизни страны.

Во вторник в ходе пресс-конференции украинского премьера журналист "Русского радио" задавая вопрос премьеру отметил, что радиостанция вынуждена проводить ребрендинг из-за ситуации на Украине. Гройсман, который все время говорит по-украински, ответил ему на русском языке и заявил, что на Украине нет проблем с его использованием.

"Буду демонстрировать вам, что в нашей стране нет проблем с русским языком", — сказал премьер.