Гройсман заговорил по-русски, доказывая, что язык на Украине не притесняют

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости. Премьер Украины Владимир Гройсман считает, что на Украине нет проблем с использованием русского языка.
Во вторник в ходе пресс-конференции украинского премьера журналист "Русского радио" задавая вопрос премьеру отметил, что радиостанция вынуждена проводить ребрендинг из-за ситуации на Украине. Гройсман, который все время говорит по-украински, ответил ему на русском языке и заявил, что на Украине нет проблем с его использованием.
"Буду демонстрировать вам, что в нашей стране нет проблем с русским языком", — сказал премьер.