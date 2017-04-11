В Турции 30 сотрудникам оппозиционной газеты грозит пожизненное заключение

АНКАРА, 11 апр — РИА Новости. Прокуратура Стамбула подготовила обвинительное заключение против 30 сотрудников оппозиционной газеты Zaman, в котором требует приговорить их к пожизненному заключению, сообщает во вторник агентство Anadolu.

Сообщается, что обвинительное заключение передано в суд, который в течение 15 дней должен принять решение о начале судебного процесса. Сотрудники газеты, в том числе ее руководство и журналисты, обвиняются в причастности к попытке переворота в июле прошлого года, членстве в террористической организации, препятствовании госслужащим исполнять свои обязанности.

Суд Стамбула ранее арестовал 21 сотрудника газеты Zaman по обвинению в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом, на которого Анкара возложила ответственность за организацию попытки переворота 15-16 июля и потребовала от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.

Газета Zaman в марте прошлого года была переведена под внешнее управление, после чего было уволено большинство работавших в ней журналистов. После попытки переворота газета была закрыта.

В ночь на 16 июля группа мятежников совершила попытку военного переворота в Турции, которая была пресечена властями. В результате противостояния, центрами которого стали Стамбул и Анкара, 246 турецких граждан погибли, более 2 тысяч человек получили ранения.