В ФРГ задержали подозреваемого в подготовке теракта у посольства России

БЕРЛИН, 11 апр — РИА Новости, Татьяна Фирсова. Задержанный 24-летний гражданин Марокко подозревается в подготовке теракта у российского посольства в Берлине, подтвердил РИА Новости представитель прокуратуры Дрездена Стив Шульце-Райнхольд.

"Я могу подтвердить, что он подозревается в подготовке теракта у посольства", — сказал собеседник агентства. По его словам, мужчину задержали в минувшие выходные в Лейпциге.

Конкретно подозрения правоохранителей сформулированы как "подготовка тяжкого насильственного преступления, направленного против государства". В настоящее время, отметил Шульце-Райнхольд, делом задержанного занимается прокуратура, других подробностей, а также деталей замысла, в котором подозревают марокканца, он не сообщил, сославшись на тайну следствия.

Ранее местные СМИ уточнили, что подозреваемый был задержан в общежитии для беженцев.