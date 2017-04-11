В СЖР прокомментировали награждение NYT Пулитцеровской премией

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. При оценках объективности Пулитцеровской премии надо исходить из того, что это американская награда, заявил секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир, выразив при этом надежду, что уровень желтизны и "сенсационности" в материалах СМИ-победителей будет гораздо ниже в 2017 году.

Газета New York Times была удостоена самой престижной в США награды за достижения в журналистике и литературе — Пулитцеровской премии — за освещение "российского вмешательства" в выборы США. По словам организаторов, коллектив New York Times получил премию за материалы, задавшие тон освещению усилий Москвы.

Россия в прошлом неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб во вмешательстве в выборы в США. Администрация президента США Дональда Трампа также опровергала эти обвинения.

"Пулитцеровская премия является одной из самых престижных наград США в области журналистики и литературы, вручаемой по представлению оргкомитета премии Колумбийским университетом Нью-Йорка. Хотелось бы ещё раз подчеркнуть – наград США. И в своих оценках объективности или необъективности той или иной номинации необходимо исходить из этого. Исходя из этих же соображений, необходимо оценивать вручение Пулитцеровской премии "за международный репортаж", газете The New York Times за серию публикаций о президенте России Владимире Путине", — сказал РИА Новости Шафир, который также является членом исполкома Международной федерации журналистов (IFJ).

По его словам, "оргкомитет премии не скрывает, что тема материалов о Путине была самой важной международной темой в текущем году, и поэтому ей было уделено особое внимание".

"С этим сложно поспорить – количество материалов о президенте России, мифических российских хакерах, вмешательстве российских спецслужб в работу правительств половины стран мира в минувшем году, что называется, "зашкаливало" и в некоторые моменты напоминало ситуацию на пике Холодной войны с СССР. Намеренно не касаюсь содержания материалов The New York Times, приведу лишь некоторые заголовки из победившей подборки: "Очередные враги Кремля найдены мёртвыми", "Как Кремль набирает армию специалистов для кибервойны", "Взлом демократии: как Россия создала свою кибер-мощь и проверила её на американских выборах", "Как русские платят за игру в других странах", — отметил секретарь СЖР.

В этом отношении популярность тем о российских угрозах может быть сравнима только с истерией вокруг прошлогодних американских президентских выборов, добавил собеседник агентства. "Кстати, за её освещение в номинации "за раскрытие национальной темы" награду получила газета The Washington Post. Национальной темой прошлого года была признана история с растратой Трампом средств из благотворительного фонда", — заметил Шафир.

"Напомню, что премию "За международный репортаж" в 2015 году получила серия репортажей о вирусе Эбола, а в 2014 – история с гонениями на мусульман в Мьянме. Внимательное наблюдение за наиболее острыми международными тенденциями-2017 позволит с большой вероятностью определить будущих победителей. Хочется надеяться, что уровень желтизны и "сенсационности" в их материалах будет гораздо ниже", — подчеркнул секретарь Союза.

Пулитцеровская премия вручается ежегодно. Награда присуждается в ряде категорий, в том числе за работу пишущих журналистов и фоторепортеров, критику, а также литературные произведения различных жанров. Отмечаемые жюри журналистские работы должны быть опубликованы в американской газете. Премия отдельно отмечает достижения в таких жанрах, как расследование, сенсация, фоторепортаж и новостное фото, а также критические статьи и редакционные колонки. Отдельная номинация отмечает достижения издания или новостной организации "за служение обществу".